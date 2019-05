Pensioni, riscatto anni universitari e concorsi: se ne parla all’assemblea della Cgil

GROSSETO – La Flc Cgil di Grosseto ha organizzato per il 10 maggio un’assemblea sindacale in orario di servizio per tutti i docenti e il personale ATA della provincia di Grosseto.

L’assemblea è stata indetta per discutere di pensioni, del riscatto dei contributi universitari, dei prossimi concorsi nella scuola e di precariato. Durante l’incontro, grazie alla presenza di Anna Fedeli della Segreteria Nazionale Flc-Cgil, saranno fornite le informazioni per capire come funzionano le agevolazioni introdotte dal cosiddetto “decretone” per il riscatto, a scopo pensionistico, degli anni dell’università. Saranno inoltre dati aggiornamenti utili sulle tempistiche dei prossimi pensionamenti e le ultime novità legislative in merito.

Il Segretario generale FLC-CGIL Grosseto, Cristoforo Russo, invece, illustrerà la complessa e delicata situazione politica sindacale della scuola, che, grazie all’attivazione di tavoli tematici tra Ministero dell’Istruzione e sindacati, ha visto la revoca dello sciopero generale del 17 maggio. Russo, in particolare, presenterà un focus sul precariato nella scuola, una delle questioni fondamentali della trattativa con il Miur, e per la CGIL un tema di vitale importanza la cui soluzione non può più essere rimandata.

Ad oggi infatti, il personale precario in questo settore ha raggiunto numeri elevatissimi, tanto che il funzionamento di alcune scuole si regge proprio solo su lavoratori precari. La Flc Cgil, lo scorso lunedì, ha portato al tavolo con il Miur la propria piattaforma per la stabilizzazione dei precari, l’assemblea di domani sarà l’occasione per capire nel dettaglio la proposta presentata e per riattivare il comitato di coordinamento dei precari della Flc Cgil della provincia, uno strumento strategico per organizzare e dare forza alla lotta che il sindacato ha intenzione di mettere in atto.

L’assemblea si svolgerà nella sede della Cgil di Grosseto in via Repubblica Domenicana dalle 8 alle 10 e nella giornata sarà ripetuta per altre due volete in modo da garantire la partecipazione di tutti i lavoratori: dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16.