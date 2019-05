La proposta di De Luca: «Una stanza di quartiere in ogni rione»

FOLLONICA – «Una stanza di quartiere per ogni rione e a Senzuno intitoliamola alla memoria di Miriano Rugi. Si parla molto dei bisogni dei vari quartieri di Follonica. Tutti i candidati a sindaco visitano i rioni ed ascoltano i bisogni degli abitanti. I problemi non mancano e le cose da risolvere sono molte». Così parla Francesco De Luca, candidato sindaco In movimento per Follonica.

«Ma c’è una richiesta che accomuna tutti i rioni e che ci prendiamo come impegno per la prossima legislatura: una stanza di quartiere. Un luogo in cui gli abitanti posso ritrovarsi per condividere passioni, problemi ma anche semplicemente per socializzare».

«I pochi quartieri che hanno “una stanza” ne godono in maniera appagante. E’ giusto che tutti i rioni abbiano un luogo di ritrovo. Ne gioverebbero le tante attività culturali, ludico ricreative e sociali dei quartieri e sarebbe garanzia di vitalità dei rioni. Anche i rioni del carnevale vedrebbero risolti molti dei loro problemi che, durante i preparativi della festa, faticano nel recuperare spazi in cui ritrovarsi per organizzare le sfilate. Per questo sentiamo di prenderci l’impegno di recuperare per ciascuno dei quartieri di Follonica una sede per le loro necessità. Di Senzuno, ad esempio, tutti se ne stanno occupando ma nessuno ha capito che per quel rione un locale di ritrovo serve. E tanto.