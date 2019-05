La Polizia regala il diario di Geronimo Stilton ai bambini delle scuole elementari

GROSSETO – La Polizia di Stato, anche per l’anno scolastico 2019/2020 ha rinnovato l’agenda scolastica “Il mio diario”, quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole per una pacifica convivenza e trasmettere i valori della nostra Costituzione.

Il diario, giunto alla 6^ edizione, attraverso i super eroi a fumetti Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, affronta i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il cyberbullismo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il MIUR ed è sostenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal PON “Legalità” per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Quest’anno, infatti, si è aggiunta la collaborazione del PON “Legalità” che ha partecipato arricchendo i contenuti dell’agenda con la presentazione di alcuni interventi finanziati dal Programma a cofinanziamento europeo gestito dal Ministero dell’Interno nelle regioni cosiddette “meno sviluppate”.

L’agenda scolastica verrà assegnata agli studenti delle classi 3^ e future 4^, degli Istituti primari e quest’anno sarà distribuita in 20 province: Ascoli Piceno, Avellino, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Foggia, Grosseto, La Spezia, Matera, Padova, Pescara, Piacenza, Pordenone, Sondrio, Terni, Trapani, Trento, Verbano Cusio Ossola, Vibo Valentia e Viterbo.

Anche la città di Grosseto ha vissuto, per la prima volta, il suo momento infatti, oggi, alle 10.30, il questore Domenico Ponziani (nella foto con i bambini) e le autorità cittadine: Alessandro Tortorella vicario del prefetto, Antofrancesco Vivarelli Colonna sindaco del Comune di Grosseto e Monica Buonfiglio dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale hanno presentato ufficialmente l’iniziativa, che si è tenuta presso il plesso scolastico primario di via Monte Bianco 3 dell’Istituto Comprensivo Grosseto 6, scelta per gli ampi spazi interni ed esterni idonei per ospitare l’iniziativa e per il numero degli alunni destinatari del diario, il più elevato nel Comune di Grosseto.