La boxe dei Conti Cavini pronta a conquistare il centro storico di Pitigliano

PITIGLIANO – Incontro nel municipio di Pitigliano fra Rosanna Conti Cavini assieme al presidente della pugilistica grossetana Umberto Cavini Fabrizio Corsini e il sindaco Giovanni Gentili, alla presenza del vice sindaco e assessore allo sport Paolo Mastracca e dell’assessore Alessio Celata per organizzare un grande evento pugilistico in estate.



Il ring sarà allestito nel caratteristico centro storico noto come la piccola Gerusalemme. L’evento si svolgerà nel mese di luglio e la città del tufo sarà protagonista di una serata pugilistica con incontri di alto livello come è solita presentare in ogni suo evento la signora della boxe per eccellenza Rosanna Conti Cavini.

La fattiva collaborazione del sindaco Gentili con i suoi assessori assieme al team Conti Cavini presenteranno un evento unico nel suggestivo panorama da fiaba del borgo medievale.