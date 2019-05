Incidente all’alba: auto esce di strada e si ribalta. Donna rimane incastrata

CAPALBIO – Incidente stradale questa mattina all’alba a Capalbio. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada in via Selva Nera.

La donna che era alla guida della vettura, una ragazza di 23 anni, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed è stata estratta dalla squadra dei vigili del fuoco che l’ha consegnata al personale medico del 118 giunto sul posto.