Inarrestabile Nocciolini: vittoria alla prima edizione del trofeo Paesetto

VETULONIA – Un arrivo al cardiopalma consente al castiglionese Adriano Nocciolini di aggiudicarsi il primo trofeo “Paesetto” disputata mercoledì scorso al bozzone di Vetulonia. La gara, con 55 concorrenti al via, è stata organizzata dal Marathon Bike e Uisp Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, supportata dalla Banca Tema e inserita nelle “Giornate Europee dello Sport” di Castiglione della Pescaia.

La partenza della gara è stata data alle 15.30 nei pressi del Bar “Bozzone”, dopodiché la carovana è entrata nel famoso anello delle “Strette” che i corridori hanno affrontato due volte in senso antiorario, per poi arrivare il località Paesetto dove era posto l’arrivo. Con questo successo continua il momento magico dell’atleta del Marathon Bike Adriano Nocciolini, che dopo aver conquistato la maglia di campione regionale degli enti della consulta domenica a Magliano in Toscana, si aggiudica anche questo primo trofeo “Paesetto”. L’epilogo della gara avveniva al termine del primo giro quando si staccano dal gruppo dieci ciclisti con dentro Lorenzo Natali Ciclo Team San Ginese, Alessandro Guidotti Marathon Bike. Mario Calagreti Team Alpin Beltrami, Vincenzo Rigirozzo Gs Ontraino e Maurizio Innocenti Team Frangini, Riccardo Cicognola, del Team Alpin Beltrami Adriano Nocciolini , del Marathon Bike, Luca Nesti, della Falaschi, Flavio Municchi dell’Sbr e il follonichese Luca Staccioli della Stefan.

Di comune accordo i dieci si presentavano all’ultimo chilometro e nella salitella al 3% di pendenza la condizione atletica di Nocciolini e le sue caratteristiche adatte a certi arrivi, non davano scampo al bravissimo aretino Mario Calagretti che si piazzava al secondo posto. Al terzo posto giungeva l’empolese Vincenzo Rigirozzo. Sfortunatissima la prova di Riccardo Cicognola che sbagliava strada a 700 metri dal traguardo quando si trovava solo al comando con una settantina di metri dai compagni di fuga. Questi gli arrivati dalla quarta alla decima posizione: Luca Nesti, Lorenzo Natali, Maurizio Innocenti,Luca Staccioli, Alessandro Guidotti Riccardo Cicognola, Flavio Municchi, Giovanni Nucera, Matteo Zingoni, Francesco Salvini, Stefano Degl’Innocenti, Gianni Bonamici, Manuel Bassi, Giancarlo Ceccolungo, Davide Poli, e Fabrizio Benvenuti.