Fermate dei bus scolastici cancellate, la polemica: «La navetta pagata dalla Provincia? Mai successo»

ORBETELLO – «La vicenda del taglio dell’autobus a San Donato sembrerebbe aver trovato il suo lieto fine per le famiglie che usufruivano di tale servizio. Come Sinistra Italiana al tempo stesso pensiamo che sulla risoluzione della vicenda non debbano essere utilizzati toni trionfalistici da parte dell’amministrazione comunale» a dirlo in una nota la federazione territoriale di Sinistra Italiana.

«Per quanto ne sappiamo infatti- prosegue la nota della federazione – il servizio verrà affidato ad una navetta privata, già qui nasce il primo dubbio ma le credenziali di sicurezza che sono state citate per l’interruzione di servizio con una navetta privata vengono superate? Ma lo stupore più grande nasce nel domandarsi il perché il servizio venga pagato nuovamente dalla Provincia e da Tiemme?»

«Se non eravamo sotto elezioni il risultato sarebbe stato lo stesso? – chiede ancora la federazione Sì nella nota, che prosegue – a noi una situazione del genere non risulta mai esserci stata, anzi quando in passato sono stati chieste integrazioni o spostamenti da altri Comuni, lì stessi hanno sempre ottemperato con i propri bilanci. Per questo come Sinistra italiana vigileremo e cercheremo di capire in tutte le sede istituzionali e non come stanno le cose realmente».