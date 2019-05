Anche Montieri aderisce all’anagrafe nazionale: presto tutti i comuni on-line

MONTIERI – Da quest’oggi il comune di Montieri è all’interno del sistema ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente). «Si tratta di un risultato importante e che giunge al termine di un lavoro complesso che ha impegnato, e non poco, gli uffici competenti» precisa Nicola Verruzzi sindaco di Montieri. «Attualmente sono 2.024 su 7.978 i comuni italiani all’interno del sistema, 136 su 273 in Toscana e sette in provincia di Grosseto con l’ingresso, quest’oggi, di Montieri e Castiglione della Pescaia».

«E’ancora lunga la strada per completare e mettere in rete la totalità delle anagrafi dei comuni italiani e per questo mi sento in dovere di ringraziare i dipendenti del comune che si sono impegnati ed hanno lavorato alla buona riuscita di questo progetto; per un comune delle dimensioni di quello di Montieri accedere in questa fase con ancora tantissimi comuni che debbono farlo è motivo di vanto ed una dimostrazione ulteriore della dinamicità dell’ente e delle professionalità che vi operano».

«L’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sostituirà progressivamente le anagrafi dei 7.978 Comuni italiani, diventando il riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici – continua verruzzi -. Rientra nel più ampio progetto dell’Agenda Digitale Italiana».

«L’ANPR è infatti un importante progetto di innovazione che, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione della PA e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, riducendone nel contempo i costi».

«Quale banca dati centralizzata che consente di superare le precedenti frammentazioni subentrando progressivamente alla totalità delle Anagrafi comunali e all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’ANPR rende attuabili altre innovazioni collegate all’identità del cittadino ed al suo rapporto con la PA: il Domicilio digitale, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e il Censimento permanente» continua.

«L’istituzione dell’ANPR prevede varie fasi e si perfeziona secondo un progetto che realizza gli interventi sulla base dei provvedimenti normativi emanati dal Ministero dell’Interno. Al progetto partecipano diversi soggetti istituzionali, oltre al Ministero dell’interno, responsabile del progetto, si devono considerare ANCI, Agenzia delle Entrate, Regioni, Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale, Agenzia per l’Italia Digitale, Garante per la Privacy, Funzione Pubblica, ISTAT».