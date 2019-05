Verso lo spareggio per la Promozione. L’appello del sindaco: «Tutti allo stadio»

GROSSETO – “Domenica alle 16 sarà un giorno storico per lo sport del Comune di Magliano in Toscana. Il Sant’Andrea ha la possibilità di conquistare la Promozione, una categoria che mai era stata centrata da una squadra del nostro territorio”.

Così il sindaco di Magliano Diego Cinelli commenta, dopo l’ufficializzazione del campo neutro che ospiterà la gara, cioè quello di San Quirico d’Orcia, dove la compagine maremmana affronterà il Gracciano.

“Siamo consapevoli che sarà una trasferta impegnativa – afferma Cinelli- ma credo che tutti gli appassionati di calcio del comune di Magliano debbano essere sugli spalti a dare il proprio sostegno al Sant’Andrea in un momento in cui sta cercando di scrivere una pagina importante della storia sportiva del nostro territorio. Il biglietto intero costerà dieci euro, il ridotto cinque. Come sindaco cercherò di essere presente con una delegazione ufficiale del nostro comune formata dagli assessori e dai consiglieri. Conto di avere con noi anche quelli di opposizione”.

Insomma Cinelli non ha dubbi nel lanciare il suo appello. “Domenica alle 16 tutti a Gracciano e forza Sant’Andrea”.