Uffici comunali, cambia l’orario di apertura per i servizi demografici: tutte le novità

GROSSETO – «Servizi demografici comunali, cambia l’apertura al pubblico: il nuovo orario interessa gli uffici anagrafe, leva e stato civile» a farlo sapere il Comune.

«Nuovo orario di apertura al pubblico per gli uffici comunali dei servizi demografici, in via Saffi 17 – chiarisce la nota dell’Ente – l’ufficio anagrafe e l’ufficio leva sono infatti aperti il lunedì dalle 8.30 alle 13, il martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17, mentre il venerdì dalle 8.30 alle 13».

«L’ufficio di stato civile – conclude la nota – il lunedì dalle 10 alle 12, il martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre il venerdì dalle 10 alle 12.

Per tutti questi uffici il mercoledì è giorno di chiusura».