Serena Tucci presenta la propria lista ai cittadini: ecco tutti gli appuntamenti

CINIGIANO – Sarà la sala consiliare ad ospitare la presentazione ufficiale della lista “Noi per Cinigiano” che candida sindaco Serena Tucci, l’incontro si svolgerà venerdì alle 19,30. Una presentazione ufficiale che si svolgerà alla presenza dei vertici del centrodestra grossetano e con alcuni parlamentari ospiti e che segue un primo giro elettorale di incontri nelle frazioni e nelle campagne dove i cittadini hanno dato indicazioni sulle questioni principali da risolvere.

Accanto a questo il candidato sindaco ed i suoi aspiranti consiglieri hanno incontrato le associazioni di volontariato del territorio. “E’ stato un periodo di incontri intenso, ma costruttivo – spiega Tucci – dove abbiamo potuto capire a fondo le problematiche ed avere anche indicazioni su come risolverle. E’ stato con noi anche il nostro candidato al consiglio senatore Manuel Vescovi, grazie al cui ruolo nazionale ed internazionale, potremo avere indicazioni importanti anche sui finanziamenti da attivare per dare le giuste risposte ai bisogni dei cittadini”.

Dopo la presentazione ufficiale Serena Tucci ed i candidati di “Noi per Cinigiano” riprenderanno il giro elettorale a partire da lunedì 13 maggio, alle 21, all’ex scuola De Rham di Porrona, il 17 maggio con il doppio appuntamento, alle 17 alla Rosa dei Venti di Castiglioncello Bandini ed alle 21 alla scuola elementare di Monticello Amiata. Proseguiranno poi domenica 19 maggio alle 21 a casa Boscagli di Piantaverna. Lunedì 20 maggio l’aspirante sindaco e la sua squadra saranno alle 21 alla sala Bernardini di Poggi del Sasso. Dal 21 al 23 maggio sono invece previsti tre incontri a tema. Il 21 maggio alle 21, nella sala consiliare di Cinigiano, sarà ospite il senatore Francesco Bruzzone, vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato e responsabile dipartimento caccia della Lega per un incontro con i cacciatori. Il 22 maggio alle 21 al Frantoio Colline dell’Amiata di Borgo Santa Rita sarà ospite il senatore Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze e Tesoro, mentre il 23 maggio alle 21 nella sala consiliare di Cinigiano ci sarà un incontro con il mondo dell’agricoltura e la presenza di un parlamentare o di un membro del Governo il cui nome verrà ufficializzato nei prossimi giorni. La chiusura della campagna elettorale avverrà il 24 maggio con una formula originale: verranno infatti organizzati dei comizi itineranti dal titolo “Noi, di frazione in frazione”.

“Sarà un periodo intenso – conclude Serena Tucci – ma siamo sicuri che al termine di questo riusciremo a far passare il nostro progetto di cambiamento, garantendo ai cittadini una Cinigiano migliore”.