“Scelto da noi”: è Salvatore Primiceri il vincitore della nuova edizione del premio

MASSA MARITTIMA – Con 1.325,5 voti, Il Treno che Porta al Mare, scritto da Salvatore Primiceri e disegnato a colori da Ivan Zoni, edito da Primiceri Editore, si è aggiudicato la XXV edizione del concorso letterario “Scelto da Noi”. La premiazione avverrà il 31 maggio 2019 alle ore 10:30 nell’aula magna dell’I.T.I. alla presenza dell’autore e degli alunni delle classi quarta e quinta elementare dell’Istituto Comprensivo “Don Curzio Breschi”, veri giudici di questo concorso che quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei 25 anni.

Il premio “Scelto da noi” nasce, infatti, nel 1994 dall’idea di alcuni insegnanti della scuola elementare di Massa Marittima e della Biblioteca comunale Gaetano Badii con la finalità di promuovere la lettura presso gli alunni della scuola primaria. L’Istituto Comprensivo “Don Curzio Breschi” e la Biblioteca collaborano per portare avanti questa importante iniziativa ormai da venticinque anni; se la Biblioteca si occupa della parte organizzativa e finanziaria (emanazione del bando, contatto con le case editrici e con gli scrittori, organizzazione giornata conclusiva di premiazione, erogazione del premio e ospitalità al vincitore), la scuola, invece, lavora al progetto di lettura dei libri in concorso, che dura un intero anno scolastico e coinvolge circa 200 lettori delle terza e quarta elementare, e si occupa della preparazione dello spettacolo teatrale con cui si conclude la manifestazione.

Questa edizione del concorso ha visto la partecipazione di ben 67 libri, tra i quali, a settembre dello scorso anno, è stata selezionata dalla giuria la cinquina finalista:

– Casa Lampedusa. Semplicemente eroi / Antonio Ferrara (Einaudi Ragazzi);

– Con le ali di Aurora / Sofia Gallo (Coccole Books);

– L’uomo dei cavalli / Annamaria Gozzi (Edizioni Corsare);

– Il treno che porta al mare / Salvatore Primiceri, Ivan Zoni (Primiceri editore);

– Il veliero di capitano Strong / Domenico Romano Mantovani (Raffaello Editore).

Tra questi è risultato appunto vincitore Il treno che porta al mare, una storia per bambini ma che può affascinare anche i grandi e riportarli indietro nel tempo. Il libro narra la storia di Erika, Luca e Piero, tre bambini che vivono in paesino dove da anni non passa più il treno. L’incontro casuale con l’ultimo e anziano capostazione del paese fa nascere in loro la passione per i treni insieme al sogno di riaprire la ferrovia. Riusciranno i tre protagonisti a riportare il treno nel loro paese?

Gli autori sono Salvatore Primiceri e Ivan Zoni. Il testo del racconto si alterna e si fonde con le bellissime illustrazioni di Ivan Zoni che ha disegnato anche la copertina.

“Ringraziamo i bambini e gli organizzatori. Si tratta di una soddisfazione immensa – commentano a caldo Primiceri e Zoni – considerando che il premio viene assegnato direttamente dai bambini dopo un’ampia selezione e un’attenta lettura dei cinque libri finalisti avvenuta nel corso dell’anno scolastico. Sapere che la nostra storia ha incontrato il gusto dei giovani lettori ci riempie di gioia. Non vediamo l’ora di conoscere e ringraziare i bambini per il premio che hanno voluto assegnare al nostro libroi”. Perché vogliamo ricordare, infatti, che non vince un autore ma un libro e il premio è appunto assegnato al libro.

Salvatore Primiceri (Casarano, 1975), é un autore ed editore. Laureato in Giurisprudenza, si occupa di comunicazione e marketing aziendale. E’ mediatore civile, esperto in diritto d’autore e nuove tecnologie.

Ivan Zoni (Piacenza, 1982) é un fumettista, illustratore e grafico pubblicitario. Diplomato alla Scuola di Fumetto di Milano, oggi collabora con diverse case editrici di fumetto nazionali.

L’appuntamento per la premiazione è dunque venerdì 31 maggio alle ore 10:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Bernardino Lotti. dove Salvatore Primiceri riceverà per il suo libro un premio in denaro di € 1.000,00 conferito dal Comune e la targa in ricordo della premiazione, oltre ad incontrare la piccola giuria dei bambini che metterà in atto una rappresentazione teatrale liberamente tratta dai libri della cinquina finale in concorso.

Si chiuderà così la XXV edizione del premio letterario Scelto da Noi, mentre la giuria è già all’opera con i libri arrivati per la XXVI edizione; il 30 marzo, infatti, si è concluso il bando per iscriversi al concorso. Molto duro sarà anche quest’anno il lavoro della giuria che dovrà selezionare la cinquina tra i circa sessanta titoli inviati da ben 22 case editrici di tutta Italia; si tratta di testi veramente interessanti, con un altissimo livello qualitativo nella narrazione, a dimostrazione di come questo concorso letterario sia ormai riconosciuto a livello nazionale per serietà ed originalità.