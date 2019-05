Rifiuti, al via la sperimentazione del compostaggio: chi partecipa ottiene lo sconto sulla Tari

MASSA MARITTIMA – «E’ prevista per il 22 maggio alle 17,30 presso la Ex Sala Consiliare Via N. Parenti N.°69 la consegna dei compostori in favore dei cittadini virtuosi che, aderendo al progetto denominato “Differenziamoli riciclare conviene” e facendo un buon compostaggio domestico, otterranno uno sconto sulla tariffa dei rifiuti del 10 %» a farlo sapere il Comune.

«Il compostaggio infatti – chiarisce l’Ente in una nota – è il perfetto ciclo della natura in un ambiente piccolo come un compostore che, con un corretto conferimento, dona terriccio utile per tutte le necessità. Per aderire al progetto occorre almeno un piccolo giardino, scaricare on line o ritirare il modulo di adesione, tramite il sito dell’Ente o presso il Settore 4, ed inviarlo tramite PEC (posta elettronica certificata) comune.massamarittima@postacert.toscana.it oppure all’indirizo e-mail info@comune.massamarittima.gr.it o portarla direttamente all’ufficio Protocollo dell’Ente».

«Come da regolamento, per una buona pratica – conclude la nota – l’amministrazione, mette a disposizione per l’occasione un docente, la Dr.ssa Maria Rosaria Rafanelli, che spiegherà come dovrà essere utilizzato il compostore. A seguito del monitoraggio, tutto coloro che effettueranno un buon compostaggio, l’anno successivo, avranno appunto lo sconto del 10% sulla tariffa dei rifiuti».