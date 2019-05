Raccolta di firme per la piscina. Palmieri: «Non mi arrendo, è un servizio importante»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Continua la raccolta firme per la piscina comunale di Castiglione della Pescaia. «Non mi arrendo» dice il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Palmieri.

«Continuo a lavorare, per vedere la piscina comunale. Sono consapevole che, per costruire e mantenere tale struttura servono molte risorse. Ogni amministrazione fa scelte politiche, che ritiene opportune da inserire nelle opere triennali».

«Credo fermamente che la piscina possa essere, uno strumento aggiuntivo nello sviluppo e nei servizi da dare, sia ai propri concittadini che ai numerosi turisti (un milione trecento cinquantamila) che annualmente visitano la costiera castiglionese. È un dato di fatto, che il paese con tutte le sue frazioni viene visitato in piccolissime unità anche nel periodo invernale».

«Le firme raccolte dai residenti, sono moltissime ma voglio estenderle anche al turista, per capire il suo pensiero e se esiste anche per lui una ulteriore alternativa al mare. Potrebbe essere inserita in un contesto sportivo polifunzionale con campi da tennis, bocciodromo, oggi vanno di moda le pareti per arrampicarsi, senza dimenticarsi del verde, del bar, e dell’area parcheggio. Sono molte le funzionalità che può avere una struttura di questo tipo con corsi adatti a tutte le fasce di età, attività specifiche per donne in gravidanza, corsi di acqua fitness, aquagym, corsi per bagnini, e quant’altro. Un detto dice la speranza è l’ultima a morire! e per questo non mi arrendo».