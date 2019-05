Pittau parte alla grande nei campionati di società: vittoria nel lancio del disco a Firenze

GROSSETO – Primo test importante della stagione per la squadra under 18 dell’Atletica Grosseto Banca Tema, nella fase inaugurale dei campionati di società a Firenze. Una prova condizionata dal maltempo, ma con diversi risultati di rilievo a cominciare dalla brillante vittoria di Matteo Pittau nel lancio del disco. Il giovane maremmano, 17 anni appena compiuti, conquista il successo con l’ennesimo record personale arrivando fino a 45.13 per oltre due metri di progresso e conferma i suoi continui miglioramenti. Poi si mette a disposizione nell’ultima frazione della staffetta 4×100 metri, chiamato all’ultimo minuto: il quartetto avviato da Leonardo Ceccarelli, Federico Fabbri, Gabriele Sorrentini finisce nono in 47”84, privo dell’infortunato Edoardo Cipriani. Al top anche Elisa Napolitano, seconda nei 2000 siepi con il tempo di 7’47”49 che vale il minimo di partecipazione per i prossimi campionati italiani.

Sempre dal mezzofondo arrivano i due quarti posti di Debora Marzullo, 2’39”66 sugli 800 e 5’30”90 nei 1500 metri, e coglie lo stesso brillante piazzamento la staffetta 4×100 femminile con Gaia Tedde, Celeste Tonini, Carolina Ferrari e Ilaria Furi in 53”33. Tornando ai lanci, quinto nel peso Lorenzo Bigazzi con il personale di 11.63 dopo aver chiuso con tre nulli nella sua specialità preferita, il martello, e quinta posizione anche di Leonardo Ceccarelli nell’alto a 1.60, mentre sui 110 ostacoli è nono in 16”73 (-0.5). La 4×400 maschile di Federico Fabbri, Alessandro Repola, Michele Alocci e Andrea Neva coglie invece il sesto posto in 3’53”71, come la lunghista Ilaria Furi che atterra a 4.86.

Rientro agonistico di Celeste Tonini, settima nei 100 ostacoli in 16”26 e anche sui 400 ostacoli con 1’16”76 dopo un periodo di stop. Nel giavellotto ottavo Lorenzo Fè che lancia 35.64, quindi nono Andrea Neva con il personale di 4’25”69 sui 1500 metri, ma riesce a migliorarsi pure negli 800 con 2’07”95 (dodicesimo), e nono anche Alessandro Repola nei 2000 siepi in 7’25”48. Sulla pedana dell’asta, ottava Alessia Busonero (2.00) e nono Marco Franci (2.60).

Di seguito gli altri risultati. 100: Federico Fabbri 12”29 (-1.4), Edoardo Cipriani 12”66 (-0.9); 200 e 400: Gabriele Sorrentini 24”70 e 57”72; 800: Alessandro Repola 2’19”09; 3000: Michele Alocci 10’56”66; triplo: Marco Franci 10.74; 100: Gaia Tedde 14”18; 200 e 400: Carolina Ferrari 30”46 e 1’08”93; 100hs: Ilaria Furi 17”61; martello: Alessia Luschi 12.29.