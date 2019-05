Paolo Vichi sostenuto dall’Udc: «Il candidato Massimo Tracanna saprà rapprsentarci»

SANTA FIORA – «A Santa Fiora sosteniamo Paolo Vichi e per il consiglio comunale Massimiliano Tracanna» a farlo sapere il commissario territoriale Udc, Gianluigi Ferrara.

«A seguito degli incontri avuti a Santa Fiora – spiega il commissario – per un approfondimento programmatico soprattutto sui temi dello sviluppo economico e della tutela e valorizzazione ambientale della montagna, e alla presenza nella lista dei candidati per il consiglio comunale di “Un Comune per tutti” di Massimiliano Tracanna, punto di riferimento nel paese, l’Udc provinciale sostiene Paolo Vichi come candidato sindaco e invita in particolare iscritti e simpatizzanti a convergere per il consiglio comunale sul nome di Tracanna».

«Siamo certi – conclude Ferrara – che Tracanna saprà ben rappresentare i cittadini di Santa Fiora e le istanze che ispirano l’azione dell’Udc».