“L’impresa giusta” e “la decisione giovane”: Bianciardi incontra le imprese e i ragazzi del territorio

CAPALBIO – «Settimio Bianciardi, candidato a sindaco per la lista “Adesso per Capalbio” incontra le imprese e i giovani del territorio: la prossima settimana due appuntamenti dedicati alle proposte e alle idee di imprenditori e under 30» a farlo sapere una nota del comitato elettorale in una nota.

«Due incontri speciali fuori dalla routine della classica campagna elettorale – chiarisce la nota – uno dedicato agli imprenditori e ai professionisti di Capalbio alle loro opportunità per il futuro economico del territorio, l’altro ai giovani e alle loro opportunità per costruirsi un futuro e una famiglia nel borgo della Maremma».

«Questa l’idea dietro “l’impresa giusta” e “la decisione giovane” – spiega il comitato elettorale – gli appuntamenti pubblici organizzati dalla lista “Adesso per Capalbio” per la prossima settimana. “Un modo per rispondere a diverse prospettive con la quale si guarda Capalbio, e per rispondere a tutti i dubbi, alle domande e alle proposte che sono anche contenute nel programma che stiamo presentando ai cittadini”, commenta Settimio Bianciardi, il candidato Sindaco di “Adesso per Capalbio».

«L’appuntamento con le imprese – conclude la nota – sarà a Capalbio, alla Valle del Buttero, per alle 21 di martedì 14 maggio. L’appuntamento con i giovani sarà invece a Borgo Carige, al Bar Le Burle, alle 19 di mercoledì 15 maggio. A seguire, dalle 20:30, apericena e musica per tutti. Gli appuntamenti continuano già stasera mercoledì 8 maggio alle 21 al Ristorante Torelli, in località Vallerana, dove sarà rivolta una particolare attenzione alle proposte su territorio e agricoltura, da valorizzare e tutelare con iniziative e progetti che favoriscano il consumo a km 0 e sostengano i produttori locali, incluso l’allevamento brado del bestiame e la produzione di olio e vino».