Lavori nel centro storico, occhio ai divieti: ecco cosa cambia

MASSA MARITTIMA – Da giovedì 9 maggio, e fino al termine dei lavori, Corso della Libertà sarà chiuso al traffico veicolare con esclusione dei residenti. Tale limitazione è necessaria al fine di procede con i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di Via Bernardino Albizzeschi dove sono stati riscontrati dei cedimenti. Probabilmente l’intervento terminerà venerdì 10 maggio.

Al fine di evitare disagi per i fornitori che dall’esterno si recano nel centro di Massa Marittima personale del Comune sarà presente per dare indicazioni in merito all’accesso nella città. Il transito ai residenti (con motoveicoli ed autoveicoli) sarà consentito.