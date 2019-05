Incidente sull’Aurelia: coinvolto un sacerdote. È grave

CAPALBIO – È rimasto coinvolto in un incidente sull’Aurelia, don Marcello Serio, parroco di Capalbio. Il sacerdote si trovava a bordo della propria auto quando, sembra a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i volontari della Croce rossa di Capalbio che hanno prestato i primi soccorsi al prete.

Il sindaco Luigi Bellumori ha mandato subito un messaggio a don Marcello: «Forza. Il nostro don Marcello ha avuto un incidente con la sua auto. Tanto spavento per lui e per tutti noi. I volontari della Croce Rossa di Capalbio lo hanno condotto allo stabilimento ospedaliero di Orbetello dove sono in corso tutti gli accertamenti del caso ma dall’incidente nessun riscontro negativo. Il cuore è invece un po’ pazzerello!».

Don Marcello si trova al momento all’ospedale di Orbetello, e da qui, una volta stabilizzato, verrà trasferito a Grosseto.