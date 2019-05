Incidente stradale: trattore esce di strada. In corso il recupero

CAMPAGNATICO – Un trattore è uscito di strada questa mattina, nella zona di Campagnatico.

Il conducente del mezzo è rimasto fortunatamente illeso. Ancora da stabilire le cause che hanno causato l’incidente. Sul posto sta intervenendo l’autogrù dei Vigili del fuoco per tentare di rimettere il mezzo in carreggiata. L’intervento è ancora in corso.