Già 173 equipaggi di 20 nazioni iscritti al Mondiale in Maremma

FOLLONICA – A poco più di due mesi dal mondiale Rs Feva in programma nel golfo di Follonica dal 20 al 26 luglio le iscrizioni sono a quota 173 equipaggi provenienti da oltre 20 nazioni, tra cui Cina, Hong Kong, Nuova Zelanda per citare i più lontani.Tra i pre-iscritti anche i neo campioni neozelandesi Rs Feva Blake Hinsley and Nicolas Drummond, laureatisi lo scorso mese campioni kiwi.

Tra i circoli impegnati nell’organizzazione anche il Club Nautico Follonica, che negli scorsi week end ha iniziato gli allenamenti con una nuova squadra Rs Feva e addirittura ha ospitato un’atleta straniera, venuta a testare il campo di regata mondiale: Anaïs, atleta del World Port Sail Team è venuta infatti a conoscere il territorio toscano che ospiterà il mondiale Rs Feva, allenandosi insieme ai ragazzi di Follonica. Insieme al Club Nautico Follonica sono coinvolti nell’organizzazione di questo appuntamento iridato la Lega Navale di Follonica, con il Club Nautico Scarlino, in collaborazione naturalmente con le classi Rs Feva italiana e internazionale e la Fiv federazione Italiana Vela.

Per quanto riguarda l’attività nazionale della classe Rs Feva, il doppio giovanile Fiv, che trova il favore di molti circoli e regatanti, è ormai alle porte il terzo appuntamento ufficiale dopo le belle regate a Diano Marina e Gargnano, con la regata nazionale di Rimini, organizzata dallo Yacht Club Rimini l’11 e 12 maggio. Rimanendo in tema agonistico dal 5 al 7 luglio sono in programma a Sulzano (Associazione Nautica Sebina) i Campionati italiani a squadre Fiv under 19.

Iscrizioni aperte fino al 20 maggio per il campionato europeo Rs Feva, che si svolgerà in Normandia dal 30 maggio al 2 giugno.