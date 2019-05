Federica e Lorenzo conquistano Imola: trionfo nel trofeo Doni

IMOLA – Federica e Lorenzo vincono il trofeo Doni. Ottima prova dei giovani arcieri grossetani Federica Gelso e Lorenzo Corraro, che domenica a San Bartolomeo al Mare, Imola, hanno conquistato in rappresentanza della Toscana, l’oro individuale nella categoria Allievi.

Il Trofeo Doni ormai da qualche anno è una delle gare di tiro con l’arco più importanti del settore giovanile: oltre alla rappresentativa Toscana, hanno partecipato le rappresentative di Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Calabria.

In finale i grossetani hanno avuto la meglio su Denis Luzzi (Piemonte) e su Alice Ravoni (altra rappresentante della Toscana) ai successi dei grossetani si è aggiunta anche quella di Bonari di Siena nella categoria Juniores che si è imposto sul rappresentante dell’Emilia Romagna, Della Rossa.

La rappresentativa grossetana era composta anche da Veronica Di Sarno, che si è ben comportata nella categoria Juniores. Prossimo appuntamento per i giovani grossetani il 19 e 26 maggio al campo Lucio Parigi in via lago di Varano a Grosseto.