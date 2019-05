Donati: «Il mio primo atto amministrativo riguarderà la bonifica dell’ex Eurocom»

CAPALBIO – «Eurocom: primo atto della nuova amministrazione sarà creare una commissione consiliare ad hoc per risolvere la questione della bonifica» ad annunciarlo Marco Donati, candidato sindaco della lista Vivere Capalbio, che interviene sulla questione dall’area ex Eurocom, società che risiedeva alla Torba e che si occupava dello stoccaggio e del trattamento di rifiuti.

«Occorre concretezza e rapidità di azione – chiarisce il candidato – sulle problematiche in tema di salute derivanti dall’area ex Eurocom a Torba non possiamo più aspettare. Ci facciamo carico, con un’iniziativa immediata subito dopo le elezioni, di sollecitare tutte le autorità competenti che sono coinvolte e che hanno voce in capitolo».

«Anzi, il primo atto che porterò a compimento – aggiunge Donati – una volta eletto sindaco, sarà proprio quella di convocare una commissione consiliare ad hoc per verificare la qualità della bonifica effettuata e per richiedere tutte le opportune azioni volte a tutelare la salute dei nostri concittadini».

«Oltre al recupero dell’area già prevista in termini urbanistici – conclude Donati – è prioritario per la lista Vivere Capalbio tutelare la salute e la qualità della vita delle tante persone che vivono e lavorano in prossimità del sito»