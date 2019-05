GROSSETO – Continua a essere incerto il meteo in tutta la provincia di Grosseto.

La pioggia potrebbe riaffacciarsi sul capoluogo già nella giornata di giovedì 9 maggio, con modeste precipitazioni attese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Il cielo continuerà ad essere coperto anche nei prossimi giorni, con nuove piogge da non escludere anche nella giornata di domenica 12 maggio.

Le temperature sono in leggero aumento, ma le minime scenderanno di nuovo sotto i 10 gradi fino almeno all’inizio della prossima settimana. Qualche grado in meno, come sempre, all’interno.

