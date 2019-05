Calcio, Orbetello si tinge di viola: inaugurato il Fiorentina Camp. Al via anche il Memorial Vezzosi

ORBETELLO – «Festa al campo di calcio Ottorino Vezzosi, dove la Fiorentina ha fatto visita all’Us Orbetello 1908 dando di fatto il benvenuto alla storica compagine lagunare nella famiglia Viola» a farlo sapere il responsabile del settore giovanile dei biancocelesti, Ivan Poccia.

«È stato un momento di festa e di condivisone di intenti – spiega Poccia – e, dopo lo scambio dei gagliardetti, lo staff viola ha dato il benvenuto alle famiglie accorse numerose al Vezzosi introducendo di fatto i Fiorentina Camp che per la prima volta si svolgeranno a Orbetello dal 9 al 26 giugno e il progetto per la stagione 2019/2020. Sono profondamente orgoglioso di questa affiliazione e ringrazio la Fiorentina per essere venuta da noi a conoscere ancora più a fondo la nostra realtà e le nostre strutture».

«Il culmine della festa – dice ancora il dirigente – è certamente stato la presentazione delle nuove maglie targate Fiorentina che da oggi in poi indosserà tutto il settore giovanile dando un ulteriore lustro all’Us Orbetello 1908.

Le maglie sono state donate dall’imprenditore maremmano, Giuliano Picchianti, da sempre vicino alle realtà sportive del territorio e che ancora una volta ha dimostrato il suo affetto per la società lagunare».

«A Orbetello, inoltre, non ci si ferma mai – conclude Poccia – domani è il giorno della partita inaugurale del primo trofeo città di Orbetello Memorial Vezzosi, riservato alla categoria allievi dove si affronteranno alle 21, Argentario e Braccagni»