Arriva il Giro, il sindaco chiude le scuole a Grosseto

GROSSETO – Passa il Giro d’Italia e per gli studenti grossetani c’è la possibilità di godersi lo spettacolo.

Lunedì 13 maggio, in occasione del passaggio sul territorio della terza tappa tra Vinci e Orbetello del Giro d’Italia, il sindaco di Grosseto dispone la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado, dalle ore 12. Questo al fine non creare disagi per il rientro a casa dei bambini e dei ragazzi delle scuole del territorio comunale e garantire l’ordine e la sicurezza urbana.