A fuoco capannone agricolo: il tetto era di eternit. Al via la decontaminazione

GROSSETO – Aggiornamento ore 9.47: Sono stati prelevati dei campioni per accertare la composizione del tetto. Sul posto anche i Carabinieri

News ore 9.37: Nell’incendio sono andate distrutte quattro macchine per lavori agricoli oltre al materiale che si trovava all’interno. Il tetto del capannone in eternit è andato distrutto e sono state avviate le procedure di decontaminazione per il personale che ha lavorato con gli autoprotettori previste per questa tipologia d’intervento. I Vigili sono ancora sul posto.

News ore 8.30: I Vigili del fuoco stanno lavorando da questa mattina nella zona di Spergolaia, nel comune di Grosseto, dove dalle 7 è in fiamme un capannone agricolo di 250 metri quadri. All’interno si trovavano macchine agricole e utensili.

