Tacconi, la discussione in commissione è rinviata a giovedì

FOLLONICA – È stata rinviata a giovedì 9 maggio la discussione in merito al personale assente per malattia e controlli dell’ente (ossia il caso che riguarda la segretaria dell’unione comunale Cinzia Tacconi). La discussione era prevista per oggi, in quinta commissione, però è stata annullata e verrà ridiscussa in prima commissione.

La prima commissione è stata fissata dalla presidente Francesca Stella per giovedì 9 maggio alle ore 18. Oltre all’approvazione del rendiconto di esercizio si parlerà anche del “personale assente per malattia”. La prima parte si svolgerà a porte chiuse (con informazioni da parte della Dirigenza), la seconda parte si svolgerà invece a porte aperte.