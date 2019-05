Senzuno-Gavorrano è la finale del campionato amatoriale

GROSSETO – E’ la finale più attesa, Senzuno-Gavorrano, quella che assegnerà il titolo provinciale di calcio Uisp. Ma se per il Gavorrano è stato tutto o facile o quasi, al Senzuno sono stati necessari i rigori per avere ragione di un mai domo Torniella. Quella di Follonica è stata una partita all’insegna dei penalty: avanti i padroni di casa nel primo tempo con quello trasformato da Falco, nella ripresa grande reazione degli arancioneri che pareggiano con Lamonica, sempre dagli undici metri. Una partita davvero molto intensa si decide quindi ai rigori e i campioni in carica sono più precisi, vincendo 5-4 e conquistando l’ennesima finale. Troveranno, come detto, il Gavorrano, che liquida 4-1 il Venturina: la doppietta di Biagioni e le reti di Bifolco e Favilli lanciano i metalliferi, ai livornesi non basta la rete di Brunello, che non evita l’eliminazione dopo una stagione comunque da incorniciare. La finale si giocherà lunedì 13 maggio a Follonica, fischio d’inizio alle 21.

Penultima giornata di Eccellenza nel segno del Massa Valpiana, già promosso nel torneo Elite: secco 5-2 sul campo del Granducato. Vincono il Chiusdino, 2-0 al Paganico, il Magliano, 3-1 al Ribolla, e il Seggiano, 3-2 con il Campagnatico. Pareggio 2-2 tra Sant’Angelo e Montemerano, mentre il derby Atletico Grosseto-Alberese viene rinviato per un problema alle righe.

Elite

Semifinali

(lunedì 6 maggio)

Gavorrano-Venturina 4-1

Senzuno-Torniella 5-4 (dcr)

Finale

(lunedì 13 maggio)

Senzuno-Gavorrano

Eccellenza

Ventitreesima giornata

Seggiano-Campagnatico 3-2

Sant’Angelo-Montemerano 2-2

Atletico-Alberese rinviata

Magliano-Ribolla 3-1

Chiusdino-Paganico 2-0

Granducato-Massa Valpiana 2-5

Riposa: Boccheggiano

Classifica

Massa Valpiana 53

Boccheggiano 44

Chiusdino 42

Montemerano 41

Paganico 35

Alberese 30

Seggiano 30

Magliano 29

Sant’Angelo 26

Ribolla 25

Campagnatico 23 +

Atletico Grosseto 21

Granducato del Sasso 8