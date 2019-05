Rifiuti, Donati: «Piano da rivedere. Entro il 2020 via la Tari per i fabbricati agricoli»

CAPALBIO – “Servizio raccolta e smaltimento rifiuti, un piano da rivedere sia a livello locale con il gestore sia a livello di Ambito” a dirlo è Marco Donati, candidato sindaco per la lista Vivere Capalbio.

“È necessario ritornare sulla questione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti – chiarisce Donati – che hanno riflessi sulla composizione della Tari da sempre al centro di un importante dibattito anche nel territorio capalbiese. La nostra posizione è chiara: abbiamo la necessità di rivedere le determinazioni sui fabbricati agricoli che di fatto incidono in modo importante nella già fragile economia del settore”.

“Da una valutazione elaborata al riguardo – spiega il candidato – il nostro gruppo sarà in grado nel breve periodo di ridurre al minimo questa pressione con l’obiettivo nel 2020 di renderla pari a zero. Questo provvedimento sarà possibile grazie ad alcune misure già avviate sul controllo degli abbandoni che attualmente incidono sul piano specifico per circa 80 mila euro annui e con la valorizzazione e incentivazione dell’utilizzo della nuova isola ecologica”.

“Quest’ultima questione – aggiunge Donati – pensiamo possa garantire al Comune una crescita importante della quota di differenziata già salita di oltre 20 punti nell’ultimo biennio. Obiettivo dell’Amministrazione sarà aumentare la percentuale di raccolta differenziata superando la quota prefissata per i comuni più virtuosi, ridurre i costi del servizio intensificando i controlli, trasformando gradatamente l’attuale tassa sui rifiuti in una tariffa per cui ciascuno paga solo in base a quanti rifiuti effettivamente produce”.

“Non ultimo – conclude il candidato – sarà l’impegno a incentivare e sostenere l’educazione ambientale nelle scuole per la sostenibilità e contro gli sprechi, un progetto che di anno in anno si è rinnovato con l’Istituto Comprensivo e la collaborazione di Legambiente, Wwf Italia e Sei Toscana, sensibilizzando i giovani all’utilizzo di materiali riciclabili”.