Recupero ambientale, i bikers dell’Orbetello Tribe all’opera in via dei tre archi

MONTE ARGENTARIO – Grande gesto di civiltà e altruismo dei ciclisti dell’Orbetello Bike Tribe. Domenica pomeriggio il team orbetellano, in collaborazione con il Comune di monte Argentario, ha dato una mano all’ambiente ripulendo la strada dei tre archi da rifiuti di piccole e grandi dimensioni.

“Eravamo in collaborazione con il Comune – ha raccontato Lorenzo Mancianti, uno dei bikers – e in particolare in accordi con l’assessore Michele Vaiani mentre riguardo il supporto logistico la ditta Sertur di Orbetello ci ha fornito i mezzi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. Abbiamo cercato di ripulire la strada dei tre archi, detta anche la strada dei cani, e il tratto che collega il trail del noviziato all’asfalto. E’ stata una bellissima giornata di recupero ambientale”.