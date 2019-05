Pinete, lavori per 40mila euro: via libera al piano di manutenzione

GROSSETO – «Sono stati approvati la delibera e il progetto degli interventi di manutenzione delle aree pinetate di proprietà del Comune di Grosseto, in località Principina a Mare e Marina di Grosseto» a farlo sapere il Comune.

«Il programma di interventi – chiarisce l’Ente in una nota – ha ricevuto il parere favorevole della Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ed è il risultato della concertazione avvenuta in questi mesi con l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e gli altri soggetti interessati».

«Adesso – spiega la nota – saranno attivate le procedure di gara. Una prima parte delle opere sarà realizzata prima della stagione estiva, per consentire maggiore sicurezza contro gli incendi, il resto degli interventi sarà messo in atto subito dopo nel rispetto del calendario delle nidificazioni e delle relative norme di tutela».

«Il progetto – conclude il Comune – definito sulle singole aree di Principina a Mare e Marina di Grosseto, si basa anche sulla relazione, con piano dei costi, per gli interventi di manutenzione delle pinete si è occupato lo Studio Agriambiente Srl: questa prevede opere mirate alla prevenzione degli incendi boschivi, interventi di diradamento e contenimento del sottobosco arbustivo, sostituzione delle piante non più idonee presenti sulle superfici individuate all’interno del progetto approvato con la Conferenza dei servizi. L’importo complessivo dei lavori è di oltre 40mila euro (iva inclusa)».