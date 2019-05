Investimento da 83 mila euro per la messa in sicurezza sulla strada di Selva Nera

CAPALBIO – Partono i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale di Selva Nera, per un importo complessivo di 83 mila euro finanziato in parte con fondi di bilancio e per 50 mila euro con fondi statali. «I lavori – afferma l’amministrazione – riguarderanno: la fresatura della sede stradale eseguita con mezzo meccanico e rifinita a mano, compreso caricamento e smaltimento alle discariche autorizzate; la realizzazione di strato di collegamento in binder per la ricarica e risagomatura del fondo stradale, previa accurata pulizia del sottofondo, steso con vibro finitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsionatura di ancoraggio, con spessore finito compresso di 6 cm; la realizzazione di manto di usura in conglomerato bituminoso, steso con vibro finitrice e rullato con rullo di peso adeguato in opera compresa pulizia del fondo ed emulsionatura con emulsione bituminosa».

«La ditta assegnataria dei lavori Albanesi srl ha comunicato la realizzazione dei lavori, da domani mercoledì 8 al giorno 10 maggio, e dal 13 al 17maggio dei lavori stradali per il ripristino e l’asfaltatura del manto stradale dell’intero tratto della strada comunale di Selva Nera, con occupazione della intera carreggiata e la conseguente necessaria sospensione temporanea alla circolazione nei tratti interessati ai lavori. Per permettere lo svolgimento dei lavori e la salvaguardia degli utenti la circolazione stradale lungo la strada comunale di Selva Nera sarà sospesa nelle parti occupate dal cantiere, dal civico 4 all’8 compreso, dal civico 8 all’intersezione con accesso al Centro “B” e da questo all’intersezione con Strada Origlio dal giorno 8 al 10 maggio, dalle ore 7 alle ore 18, e dal giorno 13 al 17, stesso orario, la temporanea sospensione della circolazione a tutti i veicoli di strada Selva Nera nei tratti e nei momenti interessati ai lavori così organizzati come da comunicazione della ditta esecutrice. Nei tratti interessati, dopo la compattatura e messa in sicurezza del manto stradale potrà essere consentita la circolazione per accedere esclusivamente agli accessi privati liberi dall’intervento».