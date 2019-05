Inizia la stagione del Tartana: Bob Sinclair torna in Maremma

Ma non si tratta dell’unica importante novità per quanto riguarda il club più longevo d’Italia, visto che è stato ufficializzato anche il nuovo progetto artistico Magic Friday – in collaborazione con Non C’è Problema, Valerino Productions, Astragalo e Roberto Cavalli Vodka – che prenderà il via ad agosto e che porterà a Marina di Scarlino tre personaggi di fama mondiale nelle date del 9, 16 e 23 agosto.

E dopo l’annuncio dei primi due ospiti, ovvero l’ex bomber della Nazionale Italiana di calcio Christian Vieri (23 agosto) e “Mr. Enjoy” Gianluca Vacchi (16 agosto), arriva adesso anche l’ufficialità di Bob Sinclar che tornerà a Marina di Scarlino venerdì 9 agosto per un’altra serata davvero imperdibile. Bissando così lo straordinario party della scorsa estate con cui il Tartana spense le cinquanta candeline.

Il re delle notti ibizenche, uno dei top dj al mondo, non ha mai nascosto il suo grande amore per l’Italia e per la “Raffa nazionale”, come dimostra il suo remix di A far l’amore comincia tu, brano successivamente inserito nella colonna sonora del film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Protagonista del jet set internazionale e testimonial di importanti brand, Bob Sinclar ha recentemente pubblicato il singolo Electrico Romantico in collaborazione con Robbie Williams e già campione di visualizzazioni su YouTube.

L’evento è in prevendita su Ticketone. Da sottolineare, infine, che a partire dall’inaugurazione di sabato 11 maggio (e per tutti i propri appuntamenti) la discoteca Tartana attiverà un servizio di trasporto navetta gratuito con partenza da Follonica. Una iniziativa totalmente finanziata dal club e degna di nota in termini di senso civico, visto che salire sull’autobus sarà totalmente privo di costi per incentivare al massimo la clientela a lasciare a casa l’auto e godersi la serata in spensieratezza. A bordo di ogni mezzo navetta che partirà da Follonica sarà anche presente