GROSSETO – Una donna è finita in ospedale dopo l’incidente avvenuto questa mattina alla rotatoria che unisce via Fattori con via Michelangelo, a pochi passi dallo stadio, a Grosseto.

L’incidente ha visto coinvolta una donna, in sella alla propria bicicletta, e un uomo che stava viaggiando invece su un’autovettura. La donna con la bici è finita malamente a terra ed è stata soccorsa dai mezzi del 118 e trasferita in ospedale. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.