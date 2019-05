Il Gavorrano dei grandi numeri archivia il campionato, adesso ci sono i playoff

BAGNO DI GAVORRANO – Con il pareggio a Ghivizzano è calato il sipario sul girone E del campionato di serie D, che per il Gavorrano avrà un’appendice già domenica prossima sul campo del Seravezza Pozzi nella semifinale dei playoff.



I rossoblù hanno archiviato le trentotto fatiche stagionali in maniera brillante, con il quarantesimo punto collezionato nel girone di ritorno. Un bottino importante, visto che solo la Pianese, neo promossa in serie C, è riuscita a fare meglio con 43 punti. Ma ci sono altri numeri che rendono straordinaria la seconda parte del torneo per i ragazzi di Marco Cacitti, che hanno portato a casa un risultato positivo in sedici sulle 19 partite disputate, arrendendosi solo sul terreno del Prato (un team che ha fatto 34 punti nel ritorno) e in casa, per 1-0, contro Tuttocuoio e Pianese, in incontro che hanno lasciato molto amaro in bocca. Una rimonta clamorosa, che ha portato i rossoblù maremmani dal dodicesimo al quarto posto. Con Marco Cacitti in panchina sono arrivati invece 46 punti in 22 sfide. Complessivamente sono state le vittorie del Gavorrano (10 in casa e 8 in trasferta), dieci i pareggi (equamente ripartiti) e dieci le sconfitte (quattro al Malservisi-Matteini e sei in trasferta).

Trentacinque i punti conquistati davanti al pubblico amico e ben 29 fuori casa. Salvalaggio e compagni hanno subito 34 reti: meglio hanno fatto solo Pianese (21), Ponsacco (27) e San Donato Tavarnelle (31). E questo la dice lunga sull’impresa compiuta da capitan Federico Conti e dal resto della squadra. La striscia più lunga di risultati positvi consecutivi è stata di sei (dalla 29ª alla 34ª), mentre in altre due occasioni i gavorranesi si sono fermati a cinque. Sei i rigori segnati, quattordici le partite in cui la porta è rimasta inviolata e 11 le gare senza andare a segno.

Il 2-2 in rimonta di domenica scorsa dimostra tra l’altro che la squadra non è ancora appagata e si appresta a dare battaglia nei playoff. Curiosamente nelle semifinali non troveremo Ghivizzano e Tuttocuoio, le squadre che hanno chiuso il girone d’andata ai primi due posti, ma che nel ritorno hanno messo insieme solo 20 e 17 punti. La Pianese, che ha infranto il sogno promozione dei ragazzi del presidente Balloni, e Gavorrano erano fuori dalla zona playoff dopo le prime 19 gare. 50 i punti messi insieme nei primi 45 minuti.

Passando ad analizzare le prestazioni dei singoli, Andrea Jukic, arrivato a dicembre, è stato il capocannoniere dei minerari con 13 centri, seguito da Alberto Gomes a 11. Dietro a loro Conti (5), Costanzo (4) e Lamioni (3). Il portiere Salvalaggio (3320 minuti) e il difensore Bruni (3260 minuti) hanno il record di presenze, con 37 gare giocate. Sopra i trenta gettoni anche Gomes con 34, Conti (terzo come minutaggio a 2836) con 33, Mastino con 32 e Grifoni con 31. Tre i rigori realizzati da Conti, due da Gomes, uno da Jukic. Con l’esordio dei giovanissimi Brunacci, Cordovani e Pastore sono stati 34 i giocatori schierati dal Gavorrano nel corso del campionato.

Il programma dei playoff:

Semifinali, domenica 12 maggio

Ponsacco-Montevarchi

Seravezza Pozzi-U.S. Gavorrano