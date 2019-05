Il centrodestra chiama Rifondazione: «Combattiamo insieme la battaglia per la geotermia»

SANTA FIORA – “Chiedo a Rifondazione Comunista di scegliere la coerenza sulla geotermia e di non votare chi la favorisce”.

Paolo Vichi, candidato sindaco di Santa Fiora della lista “Un Comune per Tutti” si rivolge così ai vertici ed agli elettori del partito dopo l’autorizzazione concessa alla società Sorgenia dalla Regione Toscana per la costruzione di una nuova centrale in località Poggio Montone, a Saragiolo, nel comune di Piancastagnaio, con diciassette pozzi totali, di cui otto di estrazione nella località senese e nove tra Bagnolo e Marroneto, proprio nel comune di Santa Fiora.

“Rifondazione Comunista si è opposta con forza a questa nuova centrale – afferma Vichi – E allora dico ai loro vertici: combattiamo una battaglia comune. Io ho ribadito il mio no alla proliferazione di centrali geotermiche sul Monte Amiata e sono coerente. I miei avversari, che fanno capo a quel Pd che guida la Regione, evidentemente la pensano diversamente ed i fatti parlano in maniera chiara”. Insomma Vichi lancia un nuovo allarme.

“L’ambiente amiatino con nuove centrali geotermiche è a rischio- conclude- sono convinto che la gente la pensi come noi. E allora il vero voto utile contro la geotermia è quello sulla mia persona ed alla lista ‘Un Comune per Tutti’”.