Forza Italia: «Ascensore rotto da mesi, muffa nei bagni, sporcizia: ecco com’è il cimitero»

FOLLONICA – «Il cimitero comunale di Follonica è in pessime condizioni» afferma il coordinamento di Forza Italia. «Molti cittadini in questi giorni ci hanno segnalato le tante criticità che riguardano il camposanto follonichese: il disagio maggiore interessa l’ascensore che si trova nell’area di nuova costruzione che da tempo è fuori servizio, o fermo per manutenzione visto che i cartelli appesi alle porte dell’elevatore indicano due diciture differenti sui due lati».

«L’impianto serve soprattutto alle persone anziane che vogliono andare a visitare i loro cari e devono salire ai piani superiori: bene, proprio loro, verso i quali un’Amministrazione che si rispetti dovrebbe tenere maggiormente o comunque prestare maggiore attenzione, sono costretti a rinunciare alle visite ai loro cari o a farsi accompagnare per avere qualcuno che aiuti loro a salire le scale. E la situazione non è così da pochi giorni, sono mesi che i cittadini segnalano il disagio: l’ascensore sin dalla sua installazione ha avuto problemi di funzionamento ma nessuno ha pensato a cambiarlo definitivamente e a metterne uno nuovo. Si preferisce tenerlo fermo e creare disagi alla cittadinanza».

«Ma non solo: i servizi igienici del cimitero comunale sono in pessime condizioni – prosegue Forza Italia -. Muffa, interruttori rotti, sporcizia, anche questo è segno di poca attenzione, ma soprattutto di poco rispetto verso uno dei luoghi affettivamente più importanti per una comunità. Ecco qual è la cura che il centrosinistra mette nei confronti del camposanto: basta fare due passi all’interno del cimitero comunale per rendersi conto che quello che sosteniamo corrisponde a verità. I cantieri aperti all’ultimo minuto prima del voto, i rifacimenti di manti stradali o gli annunci di grandi opere servono a poco quando poi la manutenzione ordinaria di un cimitero, e di tanti altri spazi comuni, non esiste proprio».