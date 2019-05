Espulso dall’Italia ritorna a Grosseto dopo pochi mesi: arrestato dalla polizia

GROSSETO – Era già stato espulso dall’Italia, ma contravvenendo al divieto di rientro di cinque anni è tornato nella penisola. Lo ha rintracciato una volante della polizia in via Fabio Massimo. Lo straniero, M.T, tunisino di 30 anni, era sprovvisto di documenti ed è in Italia senza fissa dimora.

Accompagnato in questura per gli ulteriori adempimenti, veniva accertato che l’uomo è irregolare e inosservante la normativa sull’immigrazione.

Infatti lo straniero, già destinatario del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Grosseto il 19 giugno 2018, era stato prima accompagnato al centro di permanenza di Torino, e poi rimpatriato. Da qui però contravveniva al divieto di far rientro in Italia per cinque anni, così è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

E’ stato anche denunciato perché ha fornito dichiarazioni mendaci agli operatori di polizia.