Amministrative2019 Crescenzi: «Sostengo Marini: ora ad Arcidosso la cultura è più forte»

ARCIDOSSO – “Non ho alcun dubbio. Darò pieno sostegno alla Lista Arcidosso, Comunità Viva e a Jacopo Marini che si ricandida a Sindaco al quale, nella passata consiliatura, ho dato il mio appoggio in Giunta” a parlare è Adriano Crescenzi, assessore esterno alla cultura del Comune di Arcidosso.

“Per me si è trattato di un’ esperienza straordinaria – spiega l’assessore uscente – ed in cinque anni ho visto concretizzarsi tanti degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Abbiamo lavorato condividendo le proposte e il percorso ed ora posso affermare che la crescita culturale del nostro paese è sotto gli occhi di tutti. La storia e la civiltà Arcidosso a e amiatina sono state promosse e valorizzate in molte occasioni anche attraverso i convegni internazionali e la pubblicazioni di libri”.

“Non sono entrato in lista per ragioni di salute – conclude Crescenzi – e me ne dispiace, ma non farò mancare il mio apporto, continuo e costante, per l’affermazione della lista. Una bella squadra, eterogenea e soddisfacente”