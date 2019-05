Veleggiata e golf nella dodicesima edizione della Combinata di Punta Ala

PUNTA ALA – Un altro grande evento firmato Yacht Club Punta Ala e Golf Club Punta Ala che organizzano l’11 e 12 maggio prossimi la Combinata Vela Golf 2019, giunta alla sua dodicesima edizione.

Ogni anno come da tradizione lo Yacht Club Punta Ala in collaborazione con il Golf Club Punta Ala, organizza questa combinata, da tempo considerata come l’inizio della stagione estiva per il territorio puntolino.

Alla veleggiata, disputata nella splendida cornice delle acque antistanti Marina di Punta Ala, sono ammesse

tutte le imbarcazioni, in regola con le disposizioni inerenti la sicurezza in mare, con lunghezza minima di m. 9.

Alla gara di golf, che si disputa sul percorso del Golf Club Punta Ala, sono ammesse squadre di 4 giocatori. Ogni imbarcazione iscritta dovrà avere un team di quattro giocatori di golf che la rappresenta (e viceversa).

Il programma:

Sabato 11 maggio 2019

Ore 10.30: briefing della veleggiata presso la sede dello Yacht Club Punta Ala

Ore 12: partenza veleggiata

Ore 20.30: cena di benvenuto presso l’Hotel La Bussola di Punta Ala

Domenica 12 maggio 2019

Ore 10: inizio gara di golf (partenza Shot Gun)

Ore 17: premiazione e cocktail presso la sede dello Yacht Club Punta Ala

La linea di partenza e di arrivo della veleggiata sarà tra la torre di controllo del Marina di Punta Ala ed una boa arancione posizionata nei pressi dell’ingresso del Porto di Punta Ala. Il percorso sarà il seguente: linea di partenza, boa a circa 2 miglia, Isola dello Sparviero, arrivo con boa da lasciare a sinistra. Il percorso da ripetere due volte potrà essere eventualmente ridotto. La gara di golf si disputerà con la formula 18 buche, Louisiana a squadre di quattro giocatori divisi in due coppie, stableford, hcp, categoria unica. Per ciascuna imbarcazione iscritta è ammessa a partecipare una squadra di quattro giocatori (classificati con Ega hcp da 0 a 28,6 limitato) formata da due coppie di giocatori.