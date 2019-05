Valorizzare le mura della città con l’arte: al via il concorso. Ecco come partecipare

GROSSETO – Sono aperte le iscrizioni per partecipare a “La mia arte per le mura”, il concorso di pittura estemporanea che si terrà sabato 25 maggio organizzato dall’Istituzione “Le Mura” in collaborazione con Agaf.

Il concorso, fa sapere l’Istituzione Le Mura, è aperto a tutti, possono partecipare pittori affermati, emergenti o amatoriali.

È possibile iscriversi all’ufficio di Agaf, in via Mazzini 61, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00. La partecipazione è gratuita.

I partecipanti si troveranno sabato 25 maggio alle 9 nella sede di Agaf in via Mazzini 61 a Grosseto e, contestualmente, sceglieranno la posizione dove ognuno desidera dipingere lungo tutta la cinta muraria. o ecc…

Porteranno i loro strumenti (cavalletto, tempere ecc.) e potranno scegliere liberamente il posto dove posizionarsi per dipingere lungo tutta la cinta muraria. Volendo potranno anche fare una fotografia del luogo che preferiscono e poi decidere di installare il cavalletto anche in altra posizione.

La premiazione è prevista per le 18. La giuria sarà composta dai presidenti dell’Istituzione Le Mura e dell’Agaf, due critici d’arte e un pittore affermato. Saranno premiati i primi tre classificati.

Per informazioni: lemuradigrosseto.it sezione eventi.