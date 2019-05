Tariffe agevolate per la bolletta dell’acqua: è ancora possibile fare la domanda. Ecco come

GROSSETO – «Sono aperti i termini per chiedere, avendone i requisiti previsti dal bando, le agevolazioni sulla tariffa idrica per il 2019. I moduli per fare domanda sono scaricabili online dal sito del Comune (www.comune.grosseto.it), sezione Servizi (questo il link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/agevolazioni-economiche-sulla-tariffa-del-servizio-idrico/)» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Gli stessi moduli – spiega la nota – sono disponibili all’Ufficio relazioni con il pubblico, in corso Carducci 1/A-3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30, mentre il sabato dalle 9 alle 12 oppure negli uffici del Servizio sociale in via degli Apostoli,11 il lunedì dalle 10 alle 12.30, mentre il martedì e il giovedì dalle dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17».

«Le domande, da presentare entro il 5 giugno – conclude la nota – potranno essere consegnate a mano agli uffici del Servizio sociale in via degli Apostoli, 11 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 oppure possono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Comune di Grosseto – Servizi sociali e sport – Bando Acquedotto – piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto o ancora inviate con posta certificata (Pec) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it. Info: tel. 0564/488854, e-mail: servizi.sociali@comune.grosseto.it».