Tamponamento all’incrocio: tre mezzi coinvolti, due persone ferite

NEGHELLI – Tamponamento questa mattina su via donatori del sangue intorno alle 12.30, è successo all’altezza della rotatoria di via Pietro Nenni: tre le automobili coinvolte, due persone ferite che sono state trasportate in ospedale.

Il tamponamento a catena è avvenuto all’altezza dell’incrocio quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, una prima auto, che viaggiava in direzione Orbetello Scalo, ha rallentato per svoltare in direzione della rotatoria e quella che la seguiva si è fermata. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto su cui viaggiavano cinque persone, di cui tre sono uscite illese dall’impatto e due, una signora di 74 anni e una persona di 32, sono rimaste ferite in modo lieve.

Sul posto la polizia municipale di Orbetello, che ha effettuato i rilievi, e la Croce Rossa che ha trasportato i feriti in ospedale.