Skateboard protagonista alla festa per il nuovo Blue Park. Tesseramenti aperti

GROSSETO – Il nuovo Blue Park si presenta, lo skateboard è protagonista. Sabato 18 maggio la nuova associazione grossetana Action Now, affiliata Uisp, propone una giornata di divertimento nella struttura di via Lago di Varano. Durante la festa del tesseramento, che inizia alle 13 e che servirà ad aprire ufficialmente il parco, è previsto uno skate contest con premiazioni, per i bambini dai 3 ai 13 anni e per gli adulti.

Dalle 17, invece, skate per tutti con tanta musica: in consolle ci saranno Animal Defection, Dj Krazo, Overturned Fish, Young Zombie, Classe 93, Desertion.

“Avevamo una nostra passione, portata avanti in amicizia – afferma Alessandro Rosi, presidente di Action Now – abbiamo pensato di strutturarla con un’associazione e con questo bellissimo parco. C’è stato un grande lavoro dietro e ora siamo pronti per partire”. “Organizziamo corsi rivolti ai bambini e agli adulti – aggiunge il presidente – collaboreremo anche con le scuole di surf per fare in modo che durante l’inverno i velisti non restino senza fare attività durante l’inverno”.