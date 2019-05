Riqualificazione di Senzuno, Benini: «Via al confronto con il quartiere per un progetto condiviso»

FOLLONICA – «Riqualificazione di Senzuno: domani, martedì 7 maggio, alle 17.30 presentazione delle idee. Nella corte dell’hotel Lampada di Aladino Andrea Benini e i rappresentati della coalizione incontrano i cittadini».

«Da tempo – spiega Benini – ci confrontiamo con residenti e commercianti per ragionare sugli interventi utili alla riqualificazione di Senzuno. Lo dimostrano i fatti, come quello di aver inserito nel bilancio, per i prossimi due anni, la possibilità di usufruire di un milione di euro per finanziare i lavori e l’avvio di una riflessione con gli esperti dell’Università di Firenze».

E proprio per avviare domani il confronto con il quartiere è organizzato l’incontro: «Non vogliamo che il nuovo assetto di Senzuno sia calato dall’alto, ma desideriamo il coinvolgimento effettivo di tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo».