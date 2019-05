Bartalini: «Più differenziata, meno rifiuti. Ecco il piano per abbattere la Tari»

CASTEL DEL PIANO – “Vogliamo puntare alla realizzazione di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti ed in particolare al miglioramento e l’efficientamento del servizio, nonché all’abbassamento della tariffa a carico dei cittadini” così Michele Batalini, candidato sindaco per la lista “Per un comune di tutti” a Castel del Piano torna sul tema rifiuti, più volte toccato durante gli incontri di queste settimane.

“Il nostro piano è semplice ed efficace – dice Bartalini – puntiamo alla riduzione dei rifiuti, al miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, all’utilizzo di prodotti realizzati con materie prime seconde. Vogliamo introdurre nuove metodologie di raccolta stradale e di spazzamento. Per quello che riguarda la raccolta rifiuti per le utenze domestiche, vogliamo introdurre un sistema di prossimità stradale costituito da piccole stazioni ecologiche informatizzate che permetterà il miglioramento della performance di raccolta differenziata nonché la riduzione sostanziale del costo di esercizio. In quanto il singolo conferimento dell’utente sarà registrato e collegato alla sua utenza Tari in modo da potergli far risparmiare il costo nella sua bolletta”.

La proposta è pensata per raggiungere un fondamentale obiettivo ambientale – continua il candidato – con la riduzione dell’impatto della gestione dei rifiuti non solo in termini di riduzione del materiale ma anche con l’intento di contenere i disagi legati al movimento dei mezzi di raccolta. Sarà quindi necessario rivedere profondamente il progetto di gestione che viene gestito da Sei Toscana in modo che il comune di Castel del Piano non deleghi , come ha fatto sino ad ora, la progettazione della gestione ( in particolare per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti ) me ne sia piuttosto l’artefice con le nuove indicazioni che provengono dal territorio che condurranno ad un miglioramento del servizio e ad una riduzione della tariffa a carico di ognuno. Ne deriverà un reale beneficio economico con la possibilità di contenere i costi dei servizi da parte dell’utenza, poiché si associa il concetto di consumo di esercizio al costo della tariffa”.

“Il residente a Castel del Piano non sarà più un soggetto passivo nel sistema dei rifiuti – conclude Bartalini – Ma diventerà un soggetto responsabile e consapevole delle opportunità di risparmio cui potrà mirare con una corretta gestione del rifiuto da lui prodotto. Il principio che dovrà emergere sarà il seguente: meno conferisco rifiuti= meno inquino = meno pago e più differenzio = meno pago”