Operazione cuore: donati già 900 euro. Così si pagano i campi estivi ai bambini in difficoltà

GAVORRANO – Un mese dopo il lancio della quarta edizione della raccolta fondi “Operazione Cuore” in queste settimane sono stati donati già 893 euro. «Un ottimo primo risultato per cui ringrazio di cuore tutti – dice Laura Romeo, l’ideatrice del progetto -. Sono fiduciosa che arriveranno ancora molte altre donazioni anche perché fra poco avrà luogo il primo grande evento legato a Operazione Cuore 2019 al quale ci aspettiamo una partecipazione numerosa».

Ricordiamo che la finalità del progetto di crowdfunding, di cui IlGiunco.net è il media partner, è questo; garantire campi estivi e attività per i bambini meno fortunati del comune di Gavorrano e quest’anno gli eventi legati a Operazione Cuore saranno due. Il primo, in programma per il 19 maggio, sarà una passeggiata solidale su un percorso gavorranese, che verrà presentata nel dettaglio a breve, mentre la serata finale, durante la quale ci sarà anche la tradizionale rottura del salvadanaio, si terrà il 23 giugno al suggestivo Teatro delle Rocce con il concerto di Erminio Sinni.

Il cantautore gavorranese è anche uno dei testimonial ufficiali di Operazione Cuore. Oltre a lui, l’attore Sergio Assisi e lo scrittore Donato Cutolo, autore del libro “Occhi chiusi spalle al mare” con colonna sonora di Sergio Rubini e Rita Marcotulli nei loro videomessaggi invitano tutti a donare per Operazione cuore 2019.

Laura Romeo ideatrice e madrina del progetto Operazione Cuore anche quest’anno è motivata e felice di tutta l’organizzazione e dell’arrivo delle donazioni. «Ricordate sempre – dice- che lo scopo del progetto è aiutare tanti bimbi di andare in vacanza e quindi agite sempre con il cuore. Ogni aiuto conta e non ci sono distinzioni perché ognuno dona quello che può e in modi diversi perché è questa la filosofia del progetto». Laura ricorda anche che tutti gli aggiornamenti e i videomessaggi dei testimonial si possono seguire sulla pagina facebook di Operazione Cuore www.facebook.com/Operazione-CUORE-444320376003235/

Quest’anno IlGiunco.net come media e social partner del progetto, insieme a Banca Tema, ha messo a disposizione un conto corrente dedicato dove raccogliere le donazioni per i bambini di Gavorrano. Vi ricordiamo le coordinate e le modalità che sono molto semplici: Il conto corrente è intestato a Il Giunco srl con l’iban IT74G0885114302000000213842. Basta recarsi in una delle filiali di Banca Tema del territorio e versare gratuitamente l’importo desiderato oppure tramite homebanking che avrà il costo predisposto dal proprio istituto bancario.