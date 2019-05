Muore storico funzionario dell’Ente Maremma: «Uomo competente e generoso»

GROSSETO – È morto all’età di 90 anni Sileno Saletti, storico tecnico dell’agricoltura maremmana che, dapprima come funzionario dell’Ente Maremma, poi dell’Ispettorato Agrario Provinciale e infine della Regione Toscana, ha collaborato come tecnico specializzato con centinaia di agricoltori e aziende agricole del nostro territorio.

Esperto principalmente in viticoltura e olivicoltura, Saletti ha fatto parte di quello staff di funzionari tecnici che si sono occupati per anni di affiancare i produttori agricoli maremmani nelle programmazioni e nelle scelte tecniche, che hanno consentito loro di portare i prodotti enologici e oliari maremmani ai vertici per qualità e prestigio, rappresentando inoltre il contatto istituzionale verso gli enti pubblici che hanno supportato negli anni lo sviluppo dell’agricoltura maremmana.

«Ricordato come uomo di grande competenza tecnica e soprattutto di grande umanità, generosità e disponibilità – ricorda il figlio Roberto -, dopo il suo pensionamento ha continuato a servire il suo territorio come componente del comitato di assaggio, formato da tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, che svolge la valutazione organolettica dei campioni dei lotti di olio prodotti, per la loro classificazione merceologica e il rilascio della certificazione di origine».

Lascia la moglie Luisa e i tre figli Roberto, Andrea e Pierluigi. Le esequie avranno luogo martedì 7 maggio alle 11 presso la cappella del cimitero della Misericordia di Grosseto.