L’Under 14 Gea travolge Castelfiorentino e vola alle final four

GROSSETO – La Simply Market Gea travolge (79-29) la Banca Cambiano Castelfiorentino e si qualifica con un giornata di anticipo per la final four del campionato under 14 silver che si disputerà i prossimi 1 e 2 giugno. Le ragazzine allenate da Luca Faragli hanno disputato un incontro straordinaria, mettendo subito in sudditanza psicologica le avversarie, già sotto di quattordici punti dopo il primo quarto. Una prova super che conferma la crescita di questa giovanissima formazione, che ottenuto la settima vittoria della seconda fase.

SIMPLY MARKET: Tanganelli 15, Di Stano 14, Paffetti 2, Panella 4, Scalora, Landi 4, Nunziatini 13, De Michele 6, Vinci 7, Saccardo 2, Faragli 8. All. Luca Faragli.

CASTELFIORENTINO: Dani 2, Risoli, Taddei, Costa, Sanesi, Capitani 12, Campatelli 11, Mugnaini 2, Ibrahimi 2, Ndyae. All. Iserani.

ARBITRO: Alberto Mazzei di Grosseto.

PARZIALI: 18-4, 36-18, 56-22, 79-29.